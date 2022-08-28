В ООН призвали Путина прекратить войну против Украины и демилитаризовать Запорожскую АЭС
Президента России Владимира Путина призывают прекратить свою агрессию против Украины, а также демилитаризовать территорию Запорожской атомной электростанции.
Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину", - сказала она на своей итоговой пресс-конференции.
Экс-президент Чили Мишель Бачелет также призвала "немедленно демилитаризовать" ЗАЭС. Она отметила, что обе стороны должны уважать, всегда и при любых обстоятельствах, международное право в области прав человека и международное гуманитарное право.
"Международное сообщество должно настаивать на привлечении к ответственности за многочисленные задокументированные серьезные нарушения, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления", - добавила Бачелет.
Напомним, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться 29 августа.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ превратила Запорожскую АЭС в свою военную базу и поставила под угрозу весь континент.
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