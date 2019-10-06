В ООН призвали прекратить насилие в Ираке

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

В Ираке с 1 октября продолжаются акции протеста

В Организации объединенных наций (ООН) призвали демонстрантов и правительство Ирака воздержаться от проявлений насилия во время акций протеста в Багдаде и других городах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ираке Жанин Хеннис-Плассхарт, в организации расстроены большим количеством погибших в ходе протестов, которые начались 1 октября. Также она призвала стороны прекратить споры.

"Глубоко огорчена бессмысленной потерей жизней. П'ять дней сообщений о случаях смертей и ранений: это необходимо прекратить. Я призываю все стороны сделать паузу и задуматься. Виновных в насилии следует привлечь к ответственности. Пусть дух единства возобладает над Ираком", - подчеркнула Хеннис-Плассхарт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ираке в ходе протестов погибли почти 100 человек. Среди погибших как силовики, так и протестующие. Кроме того, в столкновениях пострадали почти 4 тыс. людей. Правозащитники заявляли, что полиция арестовывает пострадавших демонстрантов в больницах.

Также РБК-Украина писало, что во время антиправительственных протестов в Ираке полицейские снайперы с крыш домов открыли огонь по демонстрантам. На улицах иракской столицы правоохранители преследовали отдельных протестующих, применяя огнестрельное оружие.