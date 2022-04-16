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В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме

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Иерусалим, Суббота 16 апреля 2022 06:53
В ООН призвали прекратить беспорядки в Иерусалиме Фото: ООН призывает прекратить беспорядки в Иерусалиме (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш обеспокоен беспорядками на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима. Он призвал остановить столкновения между израильтянами и палестинцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ООН.

"Провокации на Храмовой горе должны прекратиться сейчас, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорится в сообщении.

Генсек ООН повторил свой призыв к сохранению и уважению статус-кво в святых местах Иерусалима.

Гутерриш подтверждает свою приверженность поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе соответствующих резолюций ООН, норм международного права и двусторонних соглашений.

Напомним, в мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения, в ходе которых пострадали 150 палестинцев.

Ранее в центре Тель-Авива произошел теракт. Шесть раненых отправили в больницу, двое из них находились в критическом состоянии, еще один - в тяжелом.

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