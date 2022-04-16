В ООН закликали припинити заворушення в Єрусалимі

Генеральний секретар Організації об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш стурбований заворушеннями на Храмовій горі в Старому місті Єрусалиму. Він закликав зупинити сутички між ізраїльтянами і палестинцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ООН.

Гутерріш підтверджує свою прихильність підтримці палестинців та ізраїльтян у врегулюванні конфлікту на основі відповідних резолюцій ООН, норм міжнародного права та двосторонніх угод.

Генсек ООН повторив свій заклик до збереження і поваги статус-кво в святих місцях Єрусалиму.

"Провокації на Храмовій горі повинні припинитися зараз, щоб запобігти подальшій ескалації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у мечеті Аль-Акса в Єрусалимі сталися зіткнення, в ході яких постраждали 150 палестинців.

Раніше у центрі Тель-Авіва стався теракт. Шістьох поранених відправили до лікарні, двоє з них перебували в критичному стані, ще один - у важкому.

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