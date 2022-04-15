В мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения. Пострадали 150 палестинцев

Масштабные столкновения между полицией Израиля и палестинцами произошли на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме перед рассветом в пятницу, 15 апреля. Пострадали по меньшей мере 152 палестинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel .

Израильские правоохранители отмечают, что около 4:00 десятки молодых людей начали марш, неся флаги Организации освобождения Палестины и террористической группировки ХАМАС. В полиции заверили, что участники бросали камни в Стену Плача, запускали фейерверки и готовились к дальнейшим столкновениям.

По словам правоохранителей, они ждали окончания утренней молитвы, прежде чем войти на Храмовую гору, чтобы разогнать мятежников. Некоторые палестинцы забаррикадировались внутри священной мечети Аль-Акса, откуда они бросали камни в сторону офицеров. Свидетели уверяют, что израильские правоохранители зашли в мечеть, что еще больше спровоцировало конфликт. Из-за этого на Храмовой горе возникли столкновения с применением слезоточивого газа.

В Министерстве иностранных. дел Израиля заверили, что офицеры не заходили в Аль-Аксу.

Masked men hurl stones and set off fireworks, desecrating Al-Aqsa Mosque.



Contrary to FAKE reports, police forces DID NOT enter the mosque. pic.twitter.com/IaXnXbcDts — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 15, 2022

Однако в сети появились видео из мечети, на которых заметно, как полицейские задерживают палестинцев. Директор мечети сообщил о 400 арестованных людях.

المسجد الاقصى للصلاة والتعبد وليس ساحة لأعمال شغب pic.twitter.com/bHGMm2tkFh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 15, 2022

Сейчас известно о 152 пострадавших палестинцах. Трое полицейских получили травмы, двум из них понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что в этом году священный месяц Рамадан совпадает с еврейской Пасхой, которая продолжается в течение недели. Из-за этого десятки тысяч верующих приходят в Старый город Иерусалима, где находятся главные священные места.