В мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения. Пострадали 150 палестинцев

Израильские правоохранители отмечают, что около 4:00 десятки молодых людей начали марш, неся флаги Организации освобождения Палестины и террористической группировки ХАМАС. В полиции заверили, что участники бросали камни в Стену Плача, запускали фейерверки и готовились к дальнейшим столкновениям.

По словам правоохранителей, они ждали окончания утренней молитвы, прежде чем войти на Храмовую гору, чтобы разогнать мятежников. Некоторые палестинцы забаррикадировались внутри священной мечети Аль-Акса, откуда они бросали камни в сторону офицеров. Свидетели уверяют, что израильские правоохранители зашли в мечеть, что еще больше спровоцировало конфликт. Из-за этого на Храмовой горе возникли столкновения с применением слезоточивого газа.

В Министерстве иностранных. дел Израиля заверили, что офицеры не заходили в Аль-Аксу.

Masked men hurl stones and set off fireworks, desecrating Al-Aqsa Mosque.



Contrary to FAKE reports, police forces DID NOT enter the mosque. pic.twitter.com/IaXnXbcDts