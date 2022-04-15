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В мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения. Пострадали 150 палестинцев

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Иерусалим, Пятница 15 апреля 2022 15:18
В мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошли столкновения. Пострадали 150 палестинцев Фото: в Иерусалиме произошли новые столкновения (фото twitter.com/IsraelArabic)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабные столкновения между полицией Израиля и палестинцами произошли на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме перед рассветом в пятницу, 15 апреля. Пострадали по меньшей мере 152 палестинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Time of Israel.

Израильские правоохранители отмечают, что около 4:00 десятки молодых людей начали марш, неся флаги Организации освобождения Палестины и террористической группировки ХАМАС. В полиции заверили, что участники бросали камни в Стену Плача, запускали фейерверки и готовились к дальнейшим столкновениям.

По словам правоохранителей, они ждали окончания утренней молитвы, прежде чем войти на Храмовую гору, чтобы разогнать мятежников. Некоторые палестинцы забаррикадировались внутри священной мечети Аль-Акса, откуда они бросали камни в сторону офицеров. Свидетели уверяют, что израильские правоохранители зашли в мечеть, что еще больше спровоцировало конфликт. Из-за этого на Храмовой горе возникли столкновения с применением слезоточивого газа.

В Министерстве иностранных. дел Израиля заверили, что офицеры не заходили в Аль-Аксу.

Однако в сети появились видео из мечети, на которых заметно, как полицейские задерживают палестинцев. Директор мечети сообщил о 400 арестованных людях.

Сейчас известно о 152 пострадавших палестинцах. Трое полицейских получили травмы, двум из них понадобилась медицинская помощь.

Отметим, что в этом году священный месяц Рамадан совпадает с еврейской Пасхой, которая продолжается в течение недели. Из-за этого десятки тысяч верующих приходят в Старый город Иерусалима, где находятся главные священные места.

Напомним, что в Израиле 8 апреля произошел теракт в центре Тель-Авива, жертвами чего стали два человека и еще 13 получили ранения.

Израильские силы безопасности выследили и ликвидировали подозреваемого в совершении нападения.

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