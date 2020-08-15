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В ООН призвали Беларусь решать проблемы путем диалога

Беларусь, Суббота 15 августа 2020 08:29
В ООН призвали Беларусь решать проблемы путем диалога
Фото: штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: Максим Зайченко

В организации хотят сохранения мира в стране

Проблемы, возникшие в Беларуси после президентских выборов, народу страны необходимо решать посредством диалога. Важно, чтобы беларусы реализовали свои гражданские и политические права.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает пресс-служба организации.

"Генеральный секретарь призывает белорусов решать проблемы, возникшие после выборов, путем диалога, чтобы сохранить мир в стране", - говорится в сообщении.

Гутерриш также отметил важность сохранения за жителями Беларуси возможности реализовывать свои гражданские и политические права. К ним генсек ООН отнес и мирное законное выражение своих взглядов.

"Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации", - заявил Гутерриш, добавив, что международное сообщество должно тщательно расследовать сообщения о пытках и жестоком обращении с задержанными в ходе демонстраций.

Напомним, ранее ЕС согласовал введение санкций по отношению к Беларуси в связи с использованием силы во время протестов и фальсификаций на выборах.

Ранее сообщалось, что ЕС предложит Минску свое содействие диалогу с оппозицией для урегулирования политического кризиса, который сложился в республике после выборов ее президента.

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