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В ООН закликали Білорусь звільнити Колеснікову

Нью-Йорк, П'ятниця 25 вересня 2020 18:02
В ООН закликали Білорусь звільнити Колеснікову
Фото: Марія Колеснікова (news tut by фото Ольга Шукайло)
Автор: РБК-Україна

Експерти ООН в області прав людини звернулися до влади Білорусі із закликом звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову. Вони також просять Мінськ розслідувати її затримання.

Заяву опубліковано на сайті Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

У заяві йдеться, що Білорусь повинна провести швидке та ефективне розслідування того, що сталося з Колесніковою. А також здійснити правосуддя над тими, хто причетний до її насильницького викрадення.

Експерти відзначають, що Колеснікову викрали 7 вересня чоловіки в масках, які були агентами безпеки. На наступний день її відвезли до кордону з Україною, заявивши, що її буде вислано. Однак опозиціонерка порвала паспорт і уникнула депортації. Після цього вона зникла на три дні, протягом яких не було офіційної інформації про її місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінський міський суд підтвердив законність продовження арешту Колеснікової до листопада.

За версією влади, її затримали при незаконному перетині кордону з Україною. Однак вона заарештована за звинуваченням в публічних закликах до захоплення державної влади.

Сьогодні стало відомо, що країни Балтії розширили санкції проти Білорусі.

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