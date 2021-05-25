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ООН призвала освободить задержанное руководство Мали

Автор: Даша Харченко

Организация объединенных наций (ООН), Африканский и Европейский союзы, Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS), США, Германия и Великобритания призвали немедленно освободить политиков, арестованных в Мали. Военные в Мали арестовали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура.

Призыв указан в совместном заявлении, распространенном миссией ООН в Мали.

Авторы заявления называют произошедшее в стране попыткой насильственного захвата власти и потребовали немедленно освободить задержанных.

Делегация ECOWAS объявила, что прибудет в Мали 25 мая. Миссия ООН в Мали выразила готовность сотрудничать с ней для восстановления переходного периода в стране.

Временное правительство в Мали было утверждено в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что президент Чада Идрис Деби внезапно погиб в столкновениях с повстанцами на севере страны в выходные. Он руководил страной со 2 декабря 1990 года.

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