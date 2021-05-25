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ООН закликала звільнити затримане керівництво Малі

Автор: Даша Харченко

Організація об'єднаних Націй (ООН), Африканський і Європейський союзи, Економічне співтовариство західноафриканських держав (ECOWAS), США, Німеччина і Великобританія закликали негайно звільнити політиків, заарештованих в Малі. Військові в Малі заарештували президента Ба Ндао, прем'єр-міністра Моктара Уана і нового главу Міноборони Сулеймана Дукура.

Заклик зазначений у спільній заяві, поширеній місією ООН у Малі.

Автори заяви називають подію в країні спробою насильницького захоплення влади і зажадали негайно звільнити затриманих.

Делегація ECOWAS оголосила, що прибуде в Малі 25 травня. Місія ООН в Малі висловила готовність співпрацювати з нею для відновлення перехідного періоду в країні.

Тимчасовий уряд в Малі було затверджено у вересні 2020 року.

Раніше повідомлялося, що президент Чаду Ідріс Дебі раптово загинув у сутичках з повстанцями на півночі країни у вихідні. Він керував країною з 2 грудня 1990 року.

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