ООН призначила нового координатора Чорноморської зернової ініціативи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй .

Як зазначено на сайті ООН, генеральний секретар організації Антоніу Гуттереш призначив Абдулу Абдул Самада Дашді з Кувейту новим координатором Чорноморської зернової ініціативи. Він замінив на цій посаді представника Судану Аміра Махмуда Абдулу, якому генсекретар ООН подякував за роботу у досить складні часи.

В ООН нагадали, що ініціатива була започаткована Україною, Туреччиною, РФ та ООН 22 липня 2022 року з метою відновлення експорту з України зерна, продуктів харчування та добрив, включно з аміаком, через безпечний морський гуманітарний коридор. Перше судно з українським продовольством в межах цієї програми ООН вийшло з порту Одеси вже 1 серпня.

Щодо Абдули Дашді, зазначається, що він у 2021 році вийшов у відставку зі Збройних сил Кувейту у званні віцеадмірала.

“Дашді має 40 років досвіду в питаннях морських операцій, лідерства та управління, як у Кувейті, так і за кордоном”, - зауважили в ООН.