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ООН призначила нового координатора Чорноморської зернової ініціативи

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У світі, Середа 28 грудня 2022 23:13
ООН призначила нового координатора Чорноморської зернової ініціативи Фото: ООН продовжує опікуватися координацією Чорноморської зернової ініціативи (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В ООН призначили нового координатора Чорноморської зернової ініціативи, яким став представник Кувейту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Організацію Об'єднаних Націй.

Як зазначено на сайті ООН, генеральний секретар організації Антоніу Гуттереш призначив Абдулу Абдул Самада Дашді з Кувейту новим координатором Чорноморської зернової ініціативи. Він замінив на цій посаді представника Судану Аміра Махмуда Абдулу, якому генсекретар ООН подякував за роботу у досить складні часи.

В ООН нагадали, що ініціатива була започаткована Україною, Туреччиною, РФ та ООН 22 липня 2022 року з метою відновлення експорту з України зерна, продуктів харчування та добрив, включно з аміаком, через безпечний морський гуманітарний коридор. Перше судно з українським продовольством в межах цієї програми ООН вийшло з порту Одеси вже 1 серпня.

Щодо Абдули Дашді, зазначається, що він у 2021 році вийшов у відставку зі Збройних сил Кувейту у званні віцеадмірала.

“Дашді має 40 років досвіду в питаннях морських операцій, лідерства та управління, як у Кувейті, так і за кордоном”, - зауважили в ООН.

Днями РБК-Україна повідомляло, що з України вийшли 9 суден із 390 тисячами тонн агропродукції.

Раніше ми писали, що з портів Великої Одеси в рамках "зернової ініціативи" вийшли чотири судна із 129 тисячами тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. До того з портів Одеської області вийшли ще сім суден із агропродукцією.

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