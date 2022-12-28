ООН назначила нового координатора Черноморской зерновой инициативы
В ООН назначен новый координатор Черноморской зерновой инициативы, которым стал представитель Кувейта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.
Как отмечается на сайте ООН, генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш назначил Абдулу Абдул Самада Дашди из Кувейта новым координатором Черноморской зерновой инициативы. Он заменил на этом посту представителя Судана Амира Махмуда Абдулу, которого генсекретарь ООН поблагодарил за работу в достаточно сложные времена.
В ООН напомнили, что инициатива была начата Украиной, Турцией, РФ и ООН 22 июля 2022 года с целью возобновления экспорта из Украины зерна, продуктов питания и удобрений, включая аммиак, через безопасный морской гуманитарный коридор. Первое судно с украинским продовольствием в рамках этой программы ООН вышло из порта Одессы уже 1 августа.
Относительно Абдуллы Дашди отмечается, что он в 2021 году вышел в отставку из Вооруженных сил Кувейта в звании вице-адмирала.
"Дашди имеет 40 лет опыта в вопросах морских операций, лидерства и управления как в Кувейте, так и за рубежом", - отметили в ООН.
Днями РБК-Украина сообщало, что из Украины вышли 9 судов с 390 тысячами тонн агропродукции.
Ранее мы писали, что из портов Большой Одессы в рамках "зерновой инициативы" вышли четыре судна со 129 тысячами тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. До этого из портов Одесской области накануне вышли еще семь судов с агропродукцией. Они также направляются в страны Африки, Азии и Европы.
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