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ООН привлекла 500 млн долларов помощи пострадавшим из-за конфликта на Донбассе

Автор: Игорь Литвиненко

Организация объединенных наций с начала конфликта на Донбассе привлекла более 500 миллионов долларов помощи пострадавшим. На протяжении нынешнего года уже было мобилизовано 82 млн долларов помощи пострадавшим жителям Донбасса.

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Об этом сообщили в Кабинете министров Украины.

Всего на протяжении 2020 года предусматривается помощь более 2 миллионам граждан, которые пострадали от боевых действий в регионе.

"В течение 2014-2020 годов в рамках планов гуманитарного реагирования ООН на цели гуманитарной помощи пострадавшему населению в Украине было привлечено более 500 миллионов долларов", - сообщили в Кабмине.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Верховной рады Дмитрий Разумков назвал взаимодействие с ООН одним из приоритетов внешней политики Украины.

Также сообщалось, что в ООН опубликовали новый отчет о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который содержит требования к Российской Федерации.

Отметим, сегодня ООН отмечает 75-летие создания. Организацию создали 24 октября 1945 года для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между странами. Сейчас в ООН входят 193 государства.

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