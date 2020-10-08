ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ООН опубликовали отчет по Крыму с требованиями к России, - МИД

Нью-Йорк, Четверг 08 октября 2020 17:17
В ООН опубликовали отчет по Крыму с требованиями к России, - МИД
Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал новый отчет о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Отчет содержит требования к Российской Федерации.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

По ее словам, в новом отчете ООН содержатся конкретные требования к РФ "без дипломатических эвфемизмов". В частности, организация требует прекращения задержаний, пыток и принудительного переселения жителей Крыма, обеспечения свободы слова и религии, а также отменить запрет Меджлиса.

"Россия должна обеспечить образование на украинском языке, прекратить призыв украинцев в ВС РФ, восстановить имущественные права лиц, лишенных титула в результате "национализации". Все это будет частью новой крымской резолюции Генассамблеи ООН", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал до конца 2020 года вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН новую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.

Добавим, представитель Украины в ООН Сергей Кислица обвинял Российскую Федерацию в попытке вытеснения из оккупированного Крыма украинского населения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ООНМИД УкраиныКрымотчет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь