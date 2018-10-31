ООН привітала продовження дії закону про особливий статус Донбасу

Фото: ООН (un.org)

ООН закликала до негайної реалізації Мінських Угод

В Організації Об’єднаних Націй (ООН) привітали продовження дії закону про особливий статус Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло, яка виступала на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми вітаємо розширення, які були прийняті українським парламентом стосовно врегулювання ситуації на Донбасі – у Донецькій та Луганській області, що відповідає обов’язкам, взятим Україною на себе в рамках Мінського формату", - повідомила ДиКарло.

Вона також заявила, що ООН закликає до реалізації Мінських домовленостей

"Ми закликаємо сторони утриматись від будь-яких дій, що можуть порушити дух та норми Мінських угод. Пане голово, Мінські домовленості формують єдину узгоджену рамкову угоду з врегулювання конфлікту в Україні. Стосовно очікувань Ради безпеки, що були висловлені. Організація об’єднаних націй закликає до негайної реалізації Мінських Угод", - заявила ДиКарло.

Нагадаємо, раніше американська сторона назвала так звані вибори в "ЛДНР" незаконними.

Як писало РБК-Україна, заступник Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло заявила, що будь-які дії, вчиненні із порушенням Конституції України, будуть також порушенням і Мінських угод.