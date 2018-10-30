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США в Радбезі ООН засудили вибори у "ЛДНР"

Новини » Політика    30.10.2018 - 23:29
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

США вважать дані "вибори" незаконними

Так звані вибори в "ЛДНР" є незаконними і суперечать Мінським домовленостям.  Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заступника постпреда США при ООН, посла Джонатана Коена.

"США спільно з іншими членами Ради безпеки засуджують проведення так званих "виборів" в "ЛДНР". Вони є незаконними і для них немає жодної основи в українському законодавстві. Ці нібито вибори напряму суперечать виконанню Мінських угод. Вони підривають намагання стабілізувати конфлікт на сході України", - повідомив Коен.

Нагадаємо, раніше заступник Генсека ООН з політичних питань Розмарі ДиКарло заявила, що будь-які дії, вчиненні із порушенням Конституції України, будуть також порушенням і Мінських угод.

Як писало РБК-Україна, члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію Російської Федерації (РФ) запросити для участі в засіданні СБ по Україні представників "ДНР" і "ЛНР".

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