ООН прирівняла Україну та РФ в порушеннях прав людини: Лубінець відреагував

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало 41-у періодичну доповідь, у якій викладені порушення прав людини, пов’язані з війною в Україні. Документ описує систематичні злочини Росії, зокрема атаки на цивільну інфраструктуру, страти, катування українських військовополонених та незаконну конфіскацію майна на тимчасово окупованих територіях.

"Однак низка висновків ООН щодо України є хибними. Категорично не погоджуюся з тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмана", - наголосив Лубінець.

Зокрема він наголосив, що у доповіді описуються випадки катувань російських військовополонених у транзитних пунктах. Однак, як відомо, Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування цих фактів, а Координаційний штаб, Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України підтвердили, що перевірки тривають.

Водночас омбудсмен наголосив, що умови утримання російських військовополонених відповідають Женевській конвенції.

"Співробітники Офісу омбудсмана разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах. Умови та поводження з російськими військовополоненими відповідають Женевській конвенції", - підкреслив Лубінець.

Українська сторона також закликала ООН враховувати різницю у масштабах порушень міжнародного гуманітарного права між Україною та Росією.

"Ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", - йдеться у коментарі омбудсмена.

Він також висловив обурення тим, що у прикінцевих рекомендаціях ООН закликає обидві сторони дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права.

"Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні "дотримуватись МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим", - підкреслює Лубінець.

Водночас омбудсмен зауважив, що Україна забезпечує доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати ситуацію у своїх звітах, тоді як Росія такого доступу не надає.