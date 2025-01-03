ООН приравняла Украину и РФ в нарушениях прав человека: Лубинец отреагировал

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало 41-й периодический доклад, в котором изложены нарушения прав человека, связанные с войной в Украине. Документ описывает систематические преступления России, в частности атаки на гражданскую инфраструктуру, казни, пытки украинских военнопленных и незаконную конфискацию имущества на временно оккупированных территориях.

"Однако ряд выводов ООН в отношении Украины являются ошибочными. Категорически не согласен с тем, что не учтены определенные замечания и рекомендации, предоставленные Офисом омбудсмена", - подчеркнул Лубинец.

В частности он отметил, что в докладе описываются случаи пыток российских военнопленных в транзитных пунктах. Однако, как известно, Офис генерального прокурора Украины начал расследование этих фактов, а Координационный штаб, Генеральный штаб ВСУ и Министерство обороны Украины подтвердили, что проверки продолжаются.

В то же время омбудсмен подчеркнул, что условия содержания российских военнопленных соответствуют Женевской конвенции.

"Сотрудники Офиса омбудсмена вместе с представителями общественных организаций регулярно осуществляют посещение лагерей для содержания военнопленных и специальных участков в следственных изоляторах. Условия и обращение с российскими военнопленными соответствуют Женевской конвенции", - подчеркнул Лубинец.

Украинская сторона также призвала ООН учитывать разницу в масштабах нарушений международного гуманитарного права между Украиной и Россией.

"Мы видим, какими возвращаются украинцы из российской неволи. К ним применяли пытки, пытки, психологическое давление, не давали надлежащей медицинской помощи. Они возвращаются домой иногда с травмами, которые несовместимы с жизнью", - говорится в комментарии омбудсмена.

Он также выразил возмущение тем, что в заключительных рекомендациях ООН призывает обе стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права.

"Меня возмущает, что по текущему контексту заключительные рекомендации России и Украины "соблюдать МГП". То есть ООН уравнивает масштабы нарушений, что недопустимо", - подчеркивает Лубинец.

В то же время омбудсмен отметил, что Украина обеспечивает доступ международным организациям, которые могут освещать ситуацию в своих отчетах, тогда как Россия такого доступа не предоставляет.