В ООН предупредили об угрозе голода и нищеты в Афганистане

"В стране сложилась катастрофическая ситуация: нет денег, продукты питания дорожают, международное сообщество и многие доноры приостановили финансовые потоки, опасаясь, что они попадут в руки талибов", - заявила Лайонс.

Она предупредила, что если финансовая помощь Афганистану не будет возобновлена, это обернется голодом и нищетой для миллионов афганцев, а также массовым оттоком беженцев из страны.

"Необходимо быстро найти конценцус, который позволил бы возобновить финансовые потоки в Афганистан, чтобы предотвратить полный крах экономики", - заявила глава Миссии.

Лайонс добавила, что ряд членов нового правительства Афганистана находятся под санкциями ООН.

"Вам предстоит решить, какие шаги предпринять по санкционному списку и как вступать в контакт", - отметила глава миссии ООН по содействию Афганистану.