RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В ООН попередили про загрозу голоду і злиднів в Афганістані

Автор: Тіберій Юрик

Глава Місії ООН зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс повідомила, що без відновлення міжнародного фінансування Афганістан опиниться в економічній кризі, яка обернеться бідністю і голодом для мільйонів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

"У країні склалася катастрофічна ситуація: немає грошей, продукти харчування дорожчають, міжнародне співтовариство і багато донорів призупинили фінансові потоки, побоюючись, що вони потраплять в руки талібів", - заявила Лайонс.

Вона попередила, що якщо фінансова допомога Афганістану не буде відновлена, це обернеться голодом і бідністю для мільйонів афганців, а також масовим відтоком біженців з країни.

"Необхідно швидко знайти конценцус, який дозволив би відновити фінансові потоки в Афганістан, щоб запобігти повний крах економіки", - заявила глава Місії.

Лайонс додала, що ряд членів нового уряду Афганістану перебувають під санкціями ООН.

"Вам належить вирішити, які кроки зробити за санкційним списком і як вступати в контакт", - зазначила глава Місії ООН зі сприяння Афганістану.

Нагадаємо, що бойовики радикального руху "Талібан", що ООН пообіцяла надавати Афганістану гуманітарну допомогуь.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНАфганистан