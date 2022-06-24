В ООН предупредили о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

В ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. Следующий год может быть еще тяжелее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война на территории Украины еще больше усилила проблемы, которые назревали годами. Речь идет о климатических нарушениях, пандемии коронавируса и прочем.

"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023-й может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.

Также генсек отметил, что голод в 2022 году является неприемлемым.