В ООН предупредили о риске беспрецедентного голода в мире до конца года

В ООН заявили о риске распространения голода в мире до конца текущего года. Следующий год может быть еще тяжелее.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война на территории Украины еще больше усилила проблемы, которые назревали годами. Речь идет о климатических нарушениях, пандемии коронавируса и прочем.
"Существует реальный риск того, что в 2022 году будет объявлен многократный голод. А 2023-й может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.
Также генсек отметил, что голод в 2022 году является неприемлемым.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно отчету европейских институтов, который опубликовала газета El País, война в Украине грозит миру катастрофическим голодом и миграционным кризисом.
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