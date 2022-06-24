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В ООН попередили про ризик безпрецедентного голоду у світі до кінця року

Фото: Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ООН заявили про ризик поширення голоду у світі до кінця поточного року. Наступний рік може бути ще важчим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна на території України ще більше посилила проблеми, які назрівали роками. Йдеться про кліматичні порушення, пандемію коронавірусу та інше.

"Існує реальний ризик того, що в 2022 році буде оголошено багаторазовий голод. А 2023-й може бути ще гіршим", - сказав Гутерреш.

Також генсек відзначив, що голод у 2022 році є неприйнятним.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно зі звітом європейських інститутів, який опублікувала газета El País, війна в Україні загрожує світові катастрофічним голодом та міграційною кризою.

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