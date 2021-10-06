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В ООН предупредили о глобальном водном кризисе: мир не готов к этому

Автор: Наталья Скороход

Большая часть стран не готова к глобальному водному кризису, который ожидает мир в результате изменения климата. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В ООН считают, что Ученые утверждают, что число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов.

В отчете говорится, что

Напомним, что количество стихийных бедствий выросло в пять раз за последние десятилетия. Об этом рассказали ученые.

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