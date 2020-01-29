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ООН представила гуманитарный план для Донбасса на 160 млн долларов

Новости » Политика     29.01.2020 - 16:33
ООН представила гуманитарный план для Донбасса на 160 млн долларов
Фото: презентация плана ООН по гуманитарной помощи Украине (twitter.com/UN_Ukraine)

Деньги пойдут на помощь жителям Донбасса по обе стороны линии разграничения

Представительство ООН в Украине представило план гуманитарной помощи Донбассу почти на 160 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу представительства в Twitter.

Сообщается, что сегодня представительство ООН в Украине запустило План гуманитарного реагирования на 2020 год.

"Срочно необходимо 158 миллионов долларов, чтобы помочь людям на востоке Украины выжить. Финансирование будет направлено на удовлетворение основных потребностей семей по обе стороны линии соприкосновения, особенно наиболее уязвимых", - говорится в сообщении.

Отметим, по оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей Донбасса. При этом уточняется, что более 1 млн из них - это люди преклонного возраста. Также в ООН подчеркнули, что ежегодно доставляет гуманитарную помощь для 1 млн жителей Донбасса.

Напомним, до этого сообщалось, что ООН собрала более половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Миссия ООН зафиксировала гибель 3344 мирных жителей по обе стороны линии соприкосновения с начала боевых действий в 2014 году.

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