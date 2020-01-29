ООН представила гуманітарний план для Донбасу на 160 млн доларів

Фото: презентація плану ООН з гуманітарної допомоги Україні (twitter.com/UN_Ukraine)

Гроші підуть на допомогу жителям Донбасу по обидві сторони лінії розмежування

Представництво ООН в Україні презентувало план гуманітарної допомоги Донбасу майже на 160 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва у Twitter.

Повідомляється, що сьогодні представництво ООН в Україні запустило План гуманітарного реагування на 2020 рік.

"Терміново необхідно 158 мільйонів доларів, щоб допомогти людям на сході України вижити. Фінансування буде спрямовано на задоволення основних потреб сімей по обидві сторони лінії зіткнення, особливо найбільш вразливих", - йдеться в повідомленні.

Launch of the 2020 Humanitarian Response Plan for UkraineПрезентація Планом гуманітарного реагування для України на 2020 р. https://t.co/70VoeIREnv — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) January 29, 2020

Відзначимо, за оцінками ООН, гуманітарної допомоги потребують 3,4 млн жителів Донбасу. При цьому уточнюється, що понад 1 млн з них - це люди похилого віку. Також в ООН наголосили, що щорічно доставляє гуманітарну допомогу для 1 млн жителів Донбасу.

Нагадаємо, до цього повідомлялося, що ООН зібрала більш ніж половину необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Місія ООН зафіксувала загибель 3344 мирних жителів по обидві сторони лінії дотику з початку бойових дій у 2014 році.