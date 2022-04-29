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ООН предоставит финансовую помощь 2 миллионам украинцев, - генсек

ЮНИСЕФ (Фото: unicef.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш анонсировал новую программу поддержки украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. Организация поможет переселенцам не только гуманитарной помощью, но и наличными выплатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Антониу Гутерреша.

Как сообщил Гутерреш на совместном брифинге с Зеленским, ООН, ЮНИСЕФ и другие подразделения организации готовы к уникальному для себя шагу – выплате наличной помощи.

"Мы готовы предоставлять наличные выплаты. К концу мая хотим покрыть 1,3 миллиона человек, к августу – 2 миллиона человек. Это произойдет в координации с украинским правительством", - заявил Гутерреш.

Уникальность ситуации заключается в том, что ООН, как правило, оказывает наличную помощь только в тех странах, где правительство не в состоянии выполнять свои гуманитарные обязательства. Украинское правительство продолжает свою деятельность в полном объеме, поэтому Гутерреш подчеркнул, что ООН своими действиями стремится помочь украинскому правительству, а не заменить его.

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