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ООН надасть фінансову допомогу 2 мільйонам українців, - генсек

ЮНІСЕФ (Фото: unicef.org)
Автор: Константин Широкун

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш анонсував нову програму підтримки українців, які були змушені покинути свої домівки. Організація допоможе переселенцям не тільки гуманітарною допомогою, а й готівкою виплатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Антоніу Гутерреша.

Як повідомив Гутерреш на спільному брифінгу з Зеленським, ООН, ЮНІСЕФ та інші підрозділи організації готові до унікального для себе кроку – виплати готівкової допомоги.

"Ми готові надавати готівкові виплати. До кінця травня хочемо покрити 1,3 мільйона осіб, до серпня – 2 мільйони осіб. Це відбудеться в координації з українським урядом", - заявив Гутерреш.

Унікальність ситуації полягає в тому, що ООН, як правило, надає готівкову допомогу тільки в тих країнах, де уряд не в змозі виконувати свої Гуманітарні зобов'язання. Український уряд продовжує свою діяльність в повному обсязі, тому Гутерреш підкреслив, що ООН своїми діями прагне допомогти українському уряду, а не замінити його.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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