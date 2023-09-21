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ООН працює над відновленням "зернової угоди", - Гутерреш

Четвер 21 вересня 2023 01:48
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ООН працює над відновленням "зернової угоди", - Гутерреш Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Організація Об'єднаних Націй намагається домовитись про відновленні Чорноморської зернової ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку заявив, що вони працюють "з усіма сторонами", прагнучи відновити безпечний експорт збіжжя "з Росії та України".

"Це має бути поставлено на стабільну основу, без загрози нового переривання", - сказав Гутерреш.

Зрив Росією "зернової угоди"

В липні 2023 року Росія заявила про вихід із "зернової угоди", нібито через невиконання її умов. Після цього РФ почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру.

Україна ж відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торгівельних суден.

Партнери та міжнародні організації неодноразово казали про бажання відновити угоду. Так, про це з Гутеррешем говорив держсекретар США Ентоні Блінкен, а пізніше і президент України Володимир Зеленський.

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ООН зерновий коридор
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