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Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили "зернову угоду"

Вашингтон, Неділя 17 вересня 2023 11:45
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Блінкен та Гутерріш перед Генасамблеєю ООН обговорили "зернову угоду" Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поговорили перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку. Серед тем була і "зернова угода".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Блінкен та Гутерріш поговорили телефоном учора, 16 вересня. Як зазначають у Держдепартаменті, вони "обговорили широке коло питань, включно з Чорноморською зерновою угодою та війною РФ проти України".

Також вони порушили питання пріоритетів США на Генасамблеї ООН. Мова йде про ключові принципи статуту ООН та загальну декларацію прав людини, оновлення ООН для реагування на виклики та зусилля, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку організації.

Росія зірвала "зернову угоду"

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди" через нібито невиконання її умов. При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на півдні України.

Як повідомлялося, Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

При цьому генсек ООН пропонує відновити чорноморську угоду шляхом послаблення санкцій проти Росії. Гутерріш хоче обговорити "зернову угоду" з Зеленським, Ердоганом та Лавровим на полях Генасамблеї ООН.

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