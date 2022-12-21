В ООН повідомили, скільки українців отримали грошову допомогу

З початку війни вже 4,3 мільйона українців отримали грошову допомогу від різних агентств ООН та інших гуманітарних організацій. За даними Офісу ООН з координації гуманітарних питань (OCHA), загальна сума грошових виплат перевищила 1 млрд доларів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Як зазначили в прес-службі, протягом останніх 2 місяців міжнародні гуманітарні організації значно розширили програми грошових виплат, щоб допомогти мешканцям звільнених територій, які пережили окупацію. Таку фінансову допомогу вже отримали більш ніж 100 тисяч громадян на деокупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонської областей.

Наразі на звільнених територіях тривають проекти грошової допомоги, які реалізуються Мінреінтеграції спільно з Товариством Червоного Хреста України та Міжнародною організацією з міграції. Інші міжнародні донори також планують збільшити грошову підтримку постраждалим від окупації українцям, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, гуманітарні організації в Україні у 2022 році отримали понад 3 млрд доларів. За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), понад 1 млрд доларів з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.