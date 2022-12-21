В ООН сообщили, сколько украинцев получили денежную помощь

С начала войны уже 4,3 миллиона украинцев получили денежную помощь от разных агентств ООН и других гуманитарных организаций. По данным Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), общая сумма денежных выплат превысила 1 млрд. долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Как отметили в пресс-службе, за последние 2 месяца международные гуманитарные организации значительно расширили программы денежных выплат, чтобы помочь жителям освобожденных территорий, переживших оккупацию. Такую финансовую помощь уже получили более 100 тысяч граждан на деоккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областей.

На освобожденных территориях продолжаются проекты денежной помощи, которые реализуются Минреинтеграции совместно с Обществом Красного Креста Украины и Международной организацией по миграции. Другие международные доноры планируют увеличить денежную поддержку пострадавшим от оккупации украинцам, сообщили в министерстве.

Напомним, гуманитарные организации в Украине в 2022 году получили более 3 млрд долларов. По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), более 1 млрд долларов из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.