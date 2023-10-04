В ООН порахували кількість поранених та жертв в Україні щодня протягом півроку

Так, за півроку внаслідок бойових дій в Україні загинули щонайменше 1028 мирних жителів і були поранені 3593 людини.

"Тобто в середньому щодня гинули майже шість мирних жителів і 20 діставали поранень. Більшість жертв, 86 відсотків, були на території, контрольованій урядом, і, отже, ймовірно, були наслідком атак, здійснених Російською Федерацією", - сказала вона.

Причини загибелі

Як йдеться у доповіді, звіт охоплює період із 1 лютого до 31 липня 2023 року. В ньому також йдеться, що зброя вибухової дії з великою площею дії стала причиною понад 90% жертв.

При цьому зафіксовано значну кількість жертв серед цивільного населення внаслідок застосування системи залпового вогню. Касетні боєприпаси також стали причиною жертв серед цивільного населення на території, контрольованій урядом.

Крім того, за словами Белль, з початку липня щонайменше 25 російських атак пошкодили або зруйнували інфраструктуру, пов'язану з експортом зерна.

Втрати у війні в Україні

Раніше в ООН заявляли, що спочатку російського повномасштабного вторгнення в Україну загинули щонайменше 9 701 цивільних, ще 17 748 поранені. Водночас в ООН вважають, що реальна кількість втрат серед цивільних значно вища.

В Міноборони України розповіли, що інформація про втрати української армії під час війни є державною таємницею. При цьому у серпні The New York Times з посилання на американських посадовців заявляло, що загальна кількість поранених і вбитих військових з боку України та Росії за період повномасштабної війни оцінюється в майже 500 тисяч, більшість - росіяни.