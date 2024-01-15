ООН попросила 4,2 млрд доларів для допомоги українцям

"Сотні тисяч дітей живуть на передовій лінії війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх основних потреб. Один тільки цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", - сказав голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявили, що понад 14,6 млн осіб, або 40% населення України, цього року потребуватимуть гуманітарної допомоги через повномасштабне вторгнення Росії.

За даними УКГВ ООН, понад 3,3 млн людей, що потребують, проживають у прифронтових населених пунктах на сході та півдні країни, у тому числі на окупованих Росією територіях, доступ до яких залишається "значно утрудненим".

У рамках звернення УКГВ просить 3,1 млрд доларів для допомоги 8,5 млн осіб, які гостро потребують гуманітарної допомоги у 2024 році. Агентство ООН у справах біженців просить 1,1 млрд доларів для підтримки 2,3 млн українських біженців і громад, які їх приймають.

Російське вторгнення, яке почалося в лютому 2022 року, змусило близько 6,3 млн людей бігти за кордон. За даними УКГВ ООН, 4 млн осіб, у тому числі майже один мільйон дітей, залишаються переміщеними всередині країни.

"Приймаючі країни продовжують розширювати захист і включати їх у суспільство, але багато вразливих біженців, як і раніше, потребують допомоги", - сказав Філіппо Гранді, верховний комісар ООН у справах біженців.

За його словами, не повинні відчувати потреби повернутися, тому що вони не можуть зводити кінці з кінцями у вигнанні.

Допомога ООН

У грудні Організація об'єднаних націй звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз у всьому світі.

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

За даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".