В ООН попереджають про високу ймовірність вторгнення Ізраїлю у Рафах

Ізраїль планує військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа. Це стане найбільшою трагедією в історії і жоден мирний план не зможе цьому протистояти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги в ООН Мартіна Гріффітса.
На його думку, наземна операція у місті Рафах "буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами" і "жоден гуманітарний план не може цьому протистояти".
"Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція в цьому місті не за горами", - зазначив Гріффітс.
Він підкреслив, що для сотень тисяч людей, що втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб, голоду, масових поховань і прямих бойових дій, "наземне вторгнення означатиме ще більше травм і смертей".
"Для організацій, які намагаються надавати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, нерозірвані боєприпаси, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах та ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару", - додав Гріффітс.
Рафах - місто на півдні Сектора Газу біля кордону з Єгиптом. На сьогоднішній день, це єдиний підконтрольний ХАМАС регіон смуги Газа, після того, як ізраїльська армія окупувала всі інші частини анклаву. У місті перебувають 1,5 млн біженців з інших частин Сектора Гази, що знайшли прихисток від масованих обстрілів ізраїльтян.
Останнім часом високопосадовці та військові генерали Ізраїлю дедалі частіше заявляють про намір провести військову операцію в Рафаху. Вони пояснюють це тим, що серед цивільного населення переховуються бойовики ХАМАС, а також необхідністю повністю знищити терористичне угруповання.
У Тель-Авіві передали ХАМАСу, що якщо ісламісти відмовляться звільнити частину з 133 заручників, армія Ізраїлю проведе операцію в Рафаху.
США і Франція не підтримують ці плани Ізраїлю. Натомість Париж запропонував власний план зі встановлення мирного плану в регіоні Близького Сходу.
Раніше США, Катар і Єгипет презентували спільний мирний план, за яким сторони мають звільнити заручників, а Ізраїль - припинити бойові дії та вивести війська з Сектору Газа.
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