UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ООН попереджають про високу ймовірність вторгнення Ізраїлю у Рафах

Фото: ООН попереджає про готовність Ізраїлю вторгнутися у Рафах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль планує військову операцію в місті Рафах на півдні Сектора Газа. Це стане найбільшою трагедією в історії і жоден мирний план не зможе цьому протистояти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря з гуманітарних питань і координатора надзвичайної допомоги в ООН Мартіна Гріффітса.

На його думку, наземна операція у місті Рафах "буде нічим іншим, як трагедією, яку неможливо описати словами" і "жоден гуманітарний план не може цьому протистояти".

"Світ уже кілька тижнів закликає ізраїльську владу пощадити Рафах, але наземна операція в цьому місті не за горами", - зазначив Гріффітс.

Він підкреслив, що для сотень тисяч людей, що втекли до найпівденнішої точки Гази, рятуючись від хвороб, голоду, масових поховань і прямих бойових дій, "наземне вторгнення означатиме ще більше травм і смертей".

"Для організацій, які намагаються надавати гуманітарну допомогу, попри активні бойові дії, непрохідні дороги, нерозірвані боєприпаси, нестачу палива, затримки на контрольно-пропускних пунктах та ізраїльські обмеження, наземне вторгнення завдало б катастрофічного удару", - додав Гріффітс.

Операція в Рафаху

Рафах - місто на півдні Сектора Газу біля кордону з Єгиптом. На сьогоднішній день, це єдиний підконтрольний ХАМАС регіон смуги Газа, після того, як ізраїльська армія окупувала всі інші частини анклаву. У місті перебувають 1,5 млн біженців з інших частин Сектора Гази, що знайшли прихисток від масованих обстрілів ізраїльтян.

Останнім часом високопосадовці та військові генерали Ізраїлю дедалі частіше заявляють про намір провести військову операцію в Рафаху. Вони пояснюють це тим, що серед цивільного населення переховуються бойовики ХАМАС, а також необхідністю повністю знищити терористичне угруповання.

У Тель-Авіві передали ХАМАСу, що якщо ісламісти відмовляться звільнити частину з 133 заручників, армія Ізраїлю проведе операцію в Рафаху.

США і Франція не підтримують ці плани Ізраїлю. Натомість Париж запропонував власний план зі встановлення мирного плану в регіоні Близького Сходу.

Раніше США, Катар і Єгипет презентували спільний мирний план, за яким сторони мають звільнити заручників, а Ізраїль - припинити бойові дії та вивести війська з Сектору Газа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль