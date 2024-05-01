В ООН предупреждают о высокой вероятности вторжения Израиля в Рафах

По его мнению, наземная операция в городе Рафах "будет ничем иным, как трагедией, которую невозможно описать словами" и "ни один гуманитарный план не может этому противостоять".

"Мир уже несколько недель призывает израильские власти пощадить Рафах, однако наземная операция в этом городе не за горами", - отметил Гриффитс.

Он подчеркнул, что для сотен тысяч людей, бежавших в самую южную точку Газы, спасаясь от болезней, голода, массовых захоронений и прямых боевых действий, "наземное вторжение будет означать еще больше травм и смертей".

"Для организаций, которые пытаются оказывать гуманитарную помощь, несмотря на активные боевые действия, непроходимые дороги, неразорвавшиеся боеприпасы, нехватку топлива, задержки на контрольно-пропускных пунктах и израильские ограничения, наземное вторжение нанесло бы катастрофический удар", - добавил Гриффитс.