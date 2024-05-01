В ООН предупреждают о высокой вероятности вторжения Израиля в Рафах

Израиль планирует военную операцию в городе Рафах на юге Сектора Газа. Это станет самой большой трагедией в истории и никакой мирный план не сможет этому противостоять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи в ООН Мартина Гриффитса.
По его мнению, наземная операция в городе Рафах "будет ничем иным, как трагедией, которую невозможно описать словами" и "ни один гуманитарный план не может этому противостоять".
"Мир уже несколько недель призывает израильские власти пощадить Рафах, однако наземная операция в этом городе не за горами", - отметил Гриффитс.
Он подчеркнул, что для сотен тысяч людей, бежавших в самую южную точку Газы, спасаясь от болезней, голода, массовых захоронений и прямых боевых действий, "наземное вторжение будет означать еще больше травм и смертей".
"Для организаций, которые пытаются оказывать гуманитарную помощь, несмотря на активные боевые действия, непроходимые дороги, неразорвавшиеся боеприпасы, нехватку топлива, задержки на контрольно-пропускных пунктах и израильские ограничения, наземное вторжение нанесло бы катастрофический удар", - добавил Гриффитс.
Рафах - город на юге Сектора Газа возле границы с Египтом. На сегодняшний день, это единственный подконтрольный ХАМАС регион полосы Газа, после того, как израильская армия оккупировала все остальные части анклава. В городе находятся 1,5 млн беженцев из других частей Сектора Газа, которые нашли в нем убежище от массированных обстрелов израильтян.
В последнее время высокопоставленные чиновники и военные генералы Израиля все чаще заявляют о намерении провести военную операцию в Рафахе. Они объясняют это тем, что среди гражданского населения скрываются боевики ХАМАС, а также необходимостью полностью уничтожить террористическую группировку.
В Тель-Авиве передали ХАМАСу, что если исламисты откажутся освободить часть из 133 заложников, армия Израиля проведет операцию в Рафахе.
США и Франция не поддерживают эти планы Израиля. Впрочем Париж предложил собственный план по установлению мирного плана в регионе Ближнего Востока.
Ранее США, Катар и Египет представили совместный мирный план, согласно которому стороны должны освободить заложников, а Израиль - прекратить боевые действия и вывести войска из Сектора Газа.
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