В ООН поки не помітили ознак воєнного злочину у підриві Каховської ГЕС

"Оскільки обставини інциденту залишаються неясними, передчасно розглядати питання про те, чи міг бути скоєний воєнний злочин", - заявив він, коментуючи руйнування греблі в Херсонській області.

Він також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами Лоуренса, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, 6 червня вночі російські окупанти за допомогою мін підірвали Каховську ГЕС, через що було зруйновано греблю. Після цього низку населених пунктів Херсонської області почало затоплювати.

Вже відомо, що внаслідок інциденту у тимчасово окупованих Олешках загинули щонайменше дев'ятеро людей.

Російська пропаганда почала звинувачувати Україну в тому, що дамбу нібито було зруйновано внаслідок ракетного удару. Але цю версію вже спростували експерти з інженерної справи. Вони стверджують, що до подібні наслідки міг спричинити лише потужний підрив зсередини.

Більш детально про всі наслідки підриву Каховської ГЕС станом на сьогодні - у матеріалі РБК-Україна.