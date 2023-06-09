RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС

Фото: в ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами военным преступлением.

Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", - заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.

Он также отметил, что повторяет призыв о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента. По словам Лоуренса, все запросы на посещение территорий Украины, которые находятся под российской оккупацией, были отклонены.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью российские оккупанты при помощи мин подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего была разрушена дамба. После этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.

Уже известно, что в результате происшествия во временно оккупированных Олешках погибли по меньшей мере девять человек.

Российская пропаганда начала обвинять Украину в том, что дамба якобы была разрушена в результате ракетного удара. Но эту версию уже опровергли эксперты по инженерному делу. Они утверждают, что к подобным последствиям мог привести только мощный подрыв изнутри.

Более детально о всех последствиях подрыва Каховской ГЭС по состоянию на сегодня - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияКаховская ГЭСВойна России против Украины