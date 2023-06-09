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В ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС

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Пятница 09 июня 2023 15:49
В ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС Фото: в ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве Каховской ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской гидроэлектростанции россиянами военным преступлением.

Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", - заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.

Он также отметил, что повторяет призыв о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента. По словам Лоуренса, все запросы на посещение территорий Украины, которые находятся под российской оккупацией, были отклонены.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, 6 июня ночью российские оккупанты при помощи мин подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего была разрушена дамба. После этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.

Уже известно, что в результате происшествия во временно оккупированных Олешках погибли по меньшей мере девять человек.

Российская пропаганда начала обвинять Украину в том, что дамба якобы была разрушена в результате ракетного удара. Но эту версию уже опровергли эксперты по инженерному делу. Они утверждают, что к подобным последствиям мог привести только мощный подрыв изнутри.

Более детально о всех последствиях подрыва Каховской ГЭС по состоянию на сегодня - в материале РБК-Украина.

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