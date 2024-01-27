В ООН почали розслідування щодо причетності своїх співпробітників до нападу ХАМАС на Ізраїль

UNRWA

UNRWA, який

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та під час нападу захопили в заручники сотні людей. Армія Ізраїлю у відповідь розпочала військову операцію проти бойовиків у районі Сектору Газа.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа. За даними The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки що не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.

За даними ЗМІ, 24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди про звільнення заручників.