В ООН підтвердили, що через агресію Росії в України загинули понад 7000 цивільних

З початку російської агресії в Україні постраждали понад 18 000 цивільних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

За даними організації, з 24 лютого 2022 офіційно було зафікосвано 18 483 жертви серед цивільного населення країни: 7 068 убитих і 11 415 поранених.

В ООН підрахували, що серед загиблих - 2800 чоловіків, 1895 жінок, 180 дівчат і 223 хлопчики, а також 35 дітей і 1935 дорослих, стать яких поки невідома.

А от серед 11 415 поранених - 2504 чоловіків, 1779 жінок, 241 дівчина і 330 хлопчиків, а також 267 дітей і 6 294 дорослих, стать яких поки що встановити не вдалось.

ООН зафіксували що у Донецькій та Луганській областях загинули 4121 та 5782 було поранено. При цьому на підконтрольній уряду Україні території - 3622 загиблих і 4101 поранений, а на території, яку контролюють російські окупанти - 499 загиблих та 1681 поранений.

"Більшість зареєстрованих втрат серед цивільного населення були спричинені використанням вибухової зброї з великою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет і авіаударів", - зазначається в дописі.