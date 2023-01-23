ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН подтвердили, что из-за агрессии России в Украине погибли более 7000 гражданских

Новина українською →
Украина, Понедельник 23 января 2023 22:21
В ООН подтвердили, что из-за агрессии России в Украине погибли более 7000 гражданских Фото: в ООН подтвердили, что из-за агрессии России у Украины погибли более 7000 гражданских (УНИАН)
Автор: Наталья Кава

С начала российской агрессии в Украине пострадали более 18 тысяч гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

По данным организации, с 24 февраля 2022 года официально было зафиксировано 18 483 жертвы среди гражданского населения страны: 7 068 убитых и 11 415 раненых.

В ООН подсчитали, что среди погибших - 2800 мужчин, 1895 женщин, 180 девушек и 223 мальчика, а также 35 детей и 1935 взрослых, пол которых пока неизвестен.

А вот среди 11 415 раненых - 2504 мужчин, 1779 женщин, 241 девушка и 330 мальчиков, а также 267 детей и 6294 взрослых, пол которых пока установить не удалось.

ООН зафиксировали, что в Донецкой и Луганской областях погибли 4121 и 5782 были ранены. При этом на подконтрольной правительству Украине территории - 3622 погибших и 4101 ранены, а на территории, которую контролируют российские оккупанты - 499 погибших и 1681 ранены.

"Большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения было вызвано использованием взрывного оружия с большой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в понедельник, 16 января, в Бериславском районе Херсонской области двое мужчин подорвались на мини российских кафиров. В результате чего они погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Российская Федерация
NEWS
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
Тимошенко написал заявление об увольнении из Офиса президента
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны