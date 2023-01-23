В ООН подтвердили, что из-за агрессии России в Украине погибли более 7000 гражданских

С начала российской агрессии в Украине пострадали более 18 тысяч гражданских лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ООН.

По данным организации, с 24 февраля 2022 года официально было зафиксировано 18 483 жертвы среди гражданского населения страны: 7 068 убитых и 11 415 раненых.

В ООН подсчитали, что среди погибших - 2800 мужчин, 1895 женщин, 180 девушек и 223 мальчика, а также 35 детей и 1935 взрослых, пол которых пока неизвестен.

А вот среди 11 415 раненых - 2504 мужчин, 1779 женщин, 241 девушка и 330 мальчиков, а также 267 детей и 6294 взрослых, пол которых пока установить не удалось.

ООН зафиксировали, что в Донецкой и Луганской областях погибли 4121 и 5782 были ранены. При этом на подконтрольной правительству Украине территории - 3622 погибших и 4101 ранены, а на территории, которую контролируют российские оккупанты - 499 погибших и 1681 ранены.

"Большинство зарегистрированных потерь среди гражданского населения было вызвано использованием взрывного оружия с большой зоной действия, включая обстрелы из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов", - отмечается в сообщении.