ООН перевірить інформацію про постачання дронів з Ірану в Росію

Секретаріат ООН вивчає інформацію щодо поставок Іраном ударних безпілотників Росії.
Про це на засіданні Ради безпеки ООН заявила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Вона заявила, що керівництво ООН отримало листи від України, Франції, Німеччини, Великобританії та США з закликом перевірити ці поставки. Зазначається, що передача безпілотників суперечить резолюції Радбезу ООН.
“У своїх листах п'ять країн також звернулися з проханням здійснити інспекцію”, - сказала Дікарло.
Вона зазначила, що Іран заперечує поставки, а РФ "висловила серйозне занепокоєння щодо цих запитів". Зараз, за її словами, секретаріат вивчає надану інформацію.
Нагадаємо, що Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе. Загалом країна-агресор отримала 250 "Шахедів".
Також повідомлялось, що Євросоюз ухвалив рішення запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. У санкційний список внесли іранських військових, бізнесменів і компанії.
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