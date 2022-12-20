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ООН проверит информацию о поставках дронов из Ирана в Россию

Фото: ООН изучит факты о поставках дронов из Ирана в РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Секретариат ООН изучает информацию о поставках по Ирану ударных беспилотников России.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Она заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить эти поставки. Отмечается, что передача беспилотников противоречит резолюции Совбеза ООН.

"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", - сказала Дикарло.

Она отметила, что Иран отрицает поставки, а РФ "выразила серьезную обеспокоенность этими запросами". Сейчас, по ее словам, Секретариат изучает предоставленную информацию.

Напомним, что Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".

Также сообщалось, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.

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