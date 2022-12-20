ООН проверит информацию о поставках дронов из Ирана в Россию

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Она заявила, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США с призывом проверить эти поставки. Отмечается, что передача беспилотников противоречит резолюции Совбеза ООН.

"В своих письмах пять стран также обратились с просьбой осуществить инспекцию", - сказала Дикарло.

Она отметила, что Иран отрицает поставки, а РФ "выразила серьезную обеспокоенность этими запросами". Сейчас, по ее словам, Секретариат изучает предоставленную информацию.