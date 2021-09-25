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Красный Крест отправил в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью

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Донбасс, Суббота 25 сентября 2021 13:52
Красный Крест отправил в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью Фото: МККК отправил на Донбасс гуманитарную помощь (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

На этой неделе на оккупированный Донбасс передали более 30 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с гуманитаркой жителям ОРДЛО отправил Международный комитет Красного Креста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Три грузовика с гуманитаркой проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Движение по коридору напротив этого КПВВ российские оккупанты разблокировали только в понедельник.

"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 37,2 тонны гигиенических наборов", - отметили пограничники.

Напомним, до этого Швейцария отправила на оккупированный Донбасс более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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Красный Крест Гуманитарная помощь Донбасс
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