Красный Крест отправил в ОРДЛО три грузовика с гуманитарной помощью
Фото: МККК отправил на Донбасс гуманитарную помощь (фото facebook.com/mvs.gov.ua)
На этой неделе на оккупированный Донбасс передали более 30 тонн гуманитарной помощи. Грузовики с гуманитаркой жителям ОРДЛО отправил Международный комитет Красного Креста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Три грузовика с гуманитаркой проследовали через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". Движение по коридору напротив этого КПВВ российские оккупанты разблокировали только в понедельник.
"Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 37,2 тонны гигиенических наборов", - отметили пограничники.
Напомним, до этого Швейцария отправила на оккупированный Донбасс более 2 тысяч тонн гуманитарной помощи.