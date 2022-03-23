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В ООН оценили возможность миротворческой миссии в Украине

Фото: Зал заседаний ООН (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отреагировал на инициативы по введению миротворцев для прекращения войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Дюжаррик объяснил, что создание миротворческой миссии для Украины возможно только по решению Совбеза ООН. К тому же перед этим должен установиться фактический мир, который эта миссия поддерживала бы.

"Очевидно, что для создания любой миротворческой миссии нужно одобрение соответствующего мандата Советом Безопасности ООН. Также для любой миротворческой миссии ООН важно, чтобы был мир, который можно поддерживать", – заявил представитель генсека организации.

Идею миротворческой миссии выдвинул президент Польши Анджей Дуда. С таким предложением он выступит на саммите НАТО в Брюсселе 24 марта.

К слову, НАТО оценило санитарные потери российской армии в Украине на уровне 40 тысяч человек.

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