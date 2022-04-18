ООН открыла офис в Киеве и предложила переговоры Украине и России

"Мы предложили обеим сторонам прийти к согласию о том, что обе стороны, представители РФ и Украины, встретились бы под эгидой ООН в виртуальном или личном формате для обсуждения гуманитарных вопросов, особенно их военной составляющей, возможно, перемирия, его мониторинга, безопасных коридоров, гуманитарных приоритетов", - сказал Гриффитс.

Он также анонсировал свой визит на этой неделе в Турцию, где планирует обсудить ситуацию в Украине с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Я собираюсь в Турцию на этой неделе, где встречусь с президентом Эрдоганом, который говорил вчера с генеральным секретарем ООН, для дальнейшего разговора по некоторым идеям", - добавил Гриффитс.

Напомним, недавно в ООН заявили, что блокада войсками РФ украинских портов на Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, что приведет к голоду в мире, массовой миграции и политической нестабильности.

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