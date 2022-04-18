ООН відкрила офіс в Києві та запропонувала переговори Україні та Росії

"Ми запропонували обом сторонам дійти згоди про те, що обидві сторони, представники РФ та України, зустрілися б під егідою ООН у віртуальному чи особистому форматі для обговорення гуманітарних питань, особливо їхньої військової складової, можливо, перемир'я, його моніторингу, безпечних коридорів, гуманітарних пріоритетів", - сказав Гріффітс.

Він також анонсував свій візит цього тижня до Туреччини, де планує обговорити ситуацію в Україні з турецьким президентом Реджепом Тайіпом Ердоганом.

"Я збираюся до Туреччини цього тижня, де зустрінуся з президентом Ердоганом, який говорив учора з генеральним секретарем ООН, для подальшої розмови щодо деяких ідей", - додав Гріффітс.

Нагадаємо, нещодавно в ООН заявили, що блокада військами РФ українських портів на Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, що призведе до голоду в світі, масової міграції та політичної нестабільності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.