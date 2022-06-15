ООН откроет во Львове новый офис: чем он будет заниматься

"Мы сейчас создаем хаб во Львове - это офис, который будет включать шесть областей: Ровенскую, Тернопольскую, Закарпатскую, Волынскую, Львовскую и Ивано-Франковскую. И мы ставим целью координировать усилия партнеров во всех секторах", - рассказала Палонка.

По ее словам, среди приоритетов являются продовольственные потребности, а также денежная помощь, приюты, образование и подготовка к зиме в этих отраслях.

"Мы знаем, что более 240 тысяч переселенцев находятся в Львовской области, и в других западных областях очень много ВПО, поэтому мы будем координировать деятельность местных партнеров, неправительственных организаций, ООН для того, чтобы вместе они могли оказывать эффективную помощь", - рассказала глава гумхаба.

Напомним, недавно стало известно, что независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, совершенных Россией, начавшей работать в Украине.

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