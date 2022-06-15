ООН відкриє у Львові новий офіс: чим він займатиметься

ООН створює у Львові новий офіс. Він координуватиме роботу міжнародних гуманітарних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову гуманітарного хабу ООН для Заходу України Анну Палонко під час брифінгу.
"Ми зараз створюємо хаб у Львові - це офіс, який включатиме шість областей: Рівненську, Тернопільську, Закарпатську, Волинську, Львівську та Івано-Франківську. І ми ставимо за мету координувати зусилля партнерів у всіх секторах", - розповіла Палонка.
За її словами, серед пріоритетів являються продовольчі потреби, а також грошова допомога, притулки, освіта та підготовка до зими у цих галузях.
"Ми знаємо, що понад 240 тисяч переселенців перебувають у Львівській області, та в інших західних областях дуже багато ВПО, тому ми координуватимемо діяльність місцевих партнерів, неурядових організацій, ООН для того, щоб разом вони могли надавати ефективну допомогу", - розповіла голова гумхабу.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що незалежна міжнародна комісія ООН із розслідування злочинів, вчинених Росією, що почала працювати в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.