Комиссия ООН по военным преступлениям России начала работу в Украине и посетила Ирпень
Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, совершенных Россией, начавшая работать в Украине, посетила Ирпень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.
"Совместно с руководителем Национальной полиции Киевской области Андреем Небитовым и главным следователем Киевщины Виктором Луговым провели рабочую встречу с международными экспертами и ирпенской властью по механизмам документирования военных преступлений россиян и фактам нарушения страной-террористом прав человека", - рассказал он.
Кулеба напомнил, что в Киевской области нашли тела более 1,3 тысячи жителей, которых убили российские оккупанты.
"Эта цифра увеличивается в процессе расчистки территорий от завалов разрушенных домов. Каждый раз открываются новые факты многочисленных зверств россиян", - сказал он.
Напомним, международная комиссия ООН прибыла в Украину для помощи в расследовании военных преступлений российских солдат.
Как сообщалось, количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.
По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, самым молодым жертвам развязанной Россией войны против Украины было 23 дня, 1,5 и 3 месяца.
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