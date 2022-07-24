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В ООН открестились от комментария своего "представителя" по Одессе, - МИД

Фото: Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (twitter com OlegNikolenko) (twitter com OlegNikolenko)
Автор: Наталия Гурковская

В МИД Украины опровергли распространенные днем ранее предположения ООН о том, что обстреляв порт в Одессе, РФ не нарушила договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Вчера The New York Times опубликовала провокационную новость, украинские СМИ ее перепечатали. Якобы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила", – написал он.

По словам Николенко, во-первых, это заявление диссонирует с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта.

Как добавил спикер, во-вторых, единодушным было и международное сообщество, четко указавшее на нарушение Россией своих обязательств в рамках обеспечения безопасного функционирования портовой инфраструктуры для экспорта зерновых.

"Мы сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями. Сегодня мы получили заверение, что неофициальный комментарий "неназванного источника" для The New York Times не отражает позицию ООН. Только заявление генсекретаря Гутерриша отражает позицию организации. Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано намеренно или ненамеренно - вопрос открытый", - констатировал Николенко.

Как сообщалось, в Организации Объединенных Наций (ООН) допустили, что Россия могла не нарушить соглашение о "зерновом коридоре" сегодняшним ракетным ударом по Одесскому порту.

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Одесса